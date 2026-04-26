نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتجميع كميات من المواد البترولية “السولار” وحجبها عن التداول، تمهيدًا لبيعها بأزيد من السعر المقرر في السوق السوداء.

تفاصيل الواقعة

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قد أكدت تورط شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، في تجميع كميات من السولار لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما حال استقلالهما مركبتي “تروسيكل” بدون لوحات معدنية، محمل عليهما 1.5 طن من السولار، بدائرة مركز شرطة إسنا.

وبمواجهتهما، أقرا بتحصلهما على الكمية المضبوطة من المدير المسؤول عن إحدى محطات الوقود بدائرة المركز.

ضبط المتهم الثالث وتم ضبط مدير محطة الوقود، وبمواجهته اعترف بقيامه ببيع المواد البترولية خارج الإطار القانوني لتحقيق مكاسب مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.