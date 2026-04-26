أكد الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن ألعاب الكازينو تمثل 40% من حجم المراهنات، بينما تمثل المراهنات الرياضية 25%، والألعاب الافتراضية نحو 15%.

وأعلن، خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ، أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة مخاطر المراهنات الرياضية، موضحًا أن اللجنة تضم عددًا من المختصين، وسيتم الإعلان عن نتائج أعمالها في الفترة المقبلة.

وكشف الوزير عن مخاطبة البنك المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة والرقابة على المراهنات الرياضية، في إطار مواجهة مخاطر المنصات الإلكترونية.

وقال جوهر نبيل: "هناك بعض المواقع يتم الإبلاغ عنها وإغلاقها، إلا أن بعض القائمين عليها ينشئون مواقع بديلة، ما يتطلب استمرار المتابعة والتصدي".