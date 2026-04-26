إعلان

اتصالات مصرية قطرية إيرانية لبحث جهود التهدئة الإقليمية

كتب : أسماء البتاكوشي

03:56 م 26/04/2026 تعديل في 04:22 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جرى اتصالان هاتفيان بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وكلًا من محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، و عباس عراقجي وزير خارجية إيران، اليوم، وذلك للتشاور حول مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية وجهود خفض التصعيد فى المنطقة.

أهمية التمسك بالمسار التفاوضى وتكثيف التشاور بين الأطراف

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الاتصالين تناولا تقييم التطورات الأخيرة بالمنطقة، حيث تم التباحث بشأن مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وايران، وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصالين على أهمية التمسك بالمسار التفاوضى وتكثيف التشاور والتنسيق بين الأطراف المعنية، بما يضمن استدامة اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيت التهدئة بما يؤدى إلى إنهاء الحرب.

ضرورة الالتزام الكامل بمسار الحل الدبلوماسي

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية شدد على ضرورة الالتزام الكامل بمسار الحل الدبلوماسي، موضحاً أن الحوار يمثل الضمانة الأساسية لتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراعات، مشيرا إلى أن إرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي بشكل مستدام يتطلب بالضرورة احترام سيادة الدول، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول الإقليم وعلى رأسها دول الخليج الشقيقة، فضلاً عن الحفاظ على أمن وحرية الملاحة الدولية، مؤكدا أن استمرار التنسيق والعمل المشترك هو السبيل الوحيد لدعم الامن والاستقرار بالمنطقة وحفظ مقدرات دول الإقليم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران والخليج أمن الخليج مفاوضات واشنطن طهران

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

