قرار قضائي بشأن محاكمة 5 متهمين في خلية داعش حلوان

كتب : صابر المحلاوي

03:38 م 26/04/2026 تعديل في 03:44 م

محاكمة 5 متهمين في خلية داعش حلوان

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024 جنايات حلوان، والمتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش حلوان"، إلى جلسة 7 يونيو المقبل.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني أسسا وتوليا قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون، بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، عبر الدعوة لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والأفراد.

خلية داعش حلوان

كما أسندت النيابة إلى باقي المتهمين، من الأول حتى الخامس، اتهامات بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، من خلال جمع الأموال والسيارات والهواتف المحمولة، وتقديم الدعم للجماعة، إلى جانب جمع معلومات عن منشآت عامة بقصد استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.

وأشار أمر الإحالة كذلك إلى استخدام المتهمين شبكة الإنترنت وتطبيقات مشفّرة لتبادل الرسائل والتكليفات بين عناصر الجماعة، من بينها تطبيقا "تلجراف" و"كونفيرسيشن"، بهدف التنسيق لأنشطة إرهابية.

