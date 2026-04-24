تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط شخص لإدارته كيانًا تعليميًا بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

القبض على شخص لإدارته كيانًا تعليميًا بدون ترخيص بحلوان

وكشفت التحريات أن المتهم استولى على أموال المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات دراسية، بعدما أوهمهم بأن تلك الشهادات تؤهلهم للعمل لدى شركات ومؤسسات كبرى، على خلاف الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه داخل مقر الكيان، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، إلى جانب طلبات التحاق ومطبوعات دعائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.





اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين