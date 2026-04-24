القبض على شخص لإدارته كيانًا تعليميًا بدون ترخيص بحلوان

للنصب على المواطنين.. ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي في حلوان

كتب : صابر المحلاوي

06:50 م 24/04/2026

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط شخص لإدارته كيانًا تعليميًا بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

وكشفت التحريات أن المتهم استولى على أموال المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات دراسية، بعدما أوهمهم بأن تلك الشهادات تؤهلهم للعمل لدى شركات ومؤسسات كبرى، على خلاف الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه داخل مقر الكيان، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، إلى جانب طلبات التحاق ومطبوعات دعائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

