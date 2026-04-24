رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائد دراجة نارية بالتحرش بإحدى الفتيات بأحد الطرق بمحافظة الأقصر، ما أثار حالة من الغضب بين المواطنين.

وبالفحص، تم تحديد الفتاة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها طالبة مقيمة بدائرة مركز شرطة إسنا، وبسؤالها أقرت بأنه بتاريخ 20 الجاري، وأثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة المركز، قام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بالتحرش بها.

ضبط المتهم بالتحرش بفتاة بالأقصر

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بذات الدائرة، كما تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



