إعلان

فيديو فضح الجريمة.. نهاية متحرش الدراجة في الأقصر

كتب : علاء عمران

04:49 م 24/04/2026

ضبط المتهم بالتحرش بفتاة بالأقصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائد دراجة نارية بالتحرش بإحدى الفتيات بأحد الطرق بمحافظة الأقصر، ما أثار حالة من الغضب بين المواطنين.

وبالفحص، تم تحديد الفتاة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها طالبة مقيمة بدائرة مركز شرطة إسنا، وبسؤالها أقرت بأنه بتاريخ 20 الجاري، وأثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة المركز، قام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بالتحرش بها.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بذات الدائرة، كما تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة الأقصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

