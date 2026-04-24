تشكيل مسلح يعترض شاحنة دواجن ويستولي عليها بالإكراه بقنا

كتب : علاء عمران

04:06 م 24/04/2026

المتهمون

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغًا من سائق مقيم بمحافظة البحيرة، أفاد بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه أثناء سيره بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة أبو تشت، حيث اعترض طريقه 5 أشخاص يستقلون سيارة ربع نقل، وقاموا بتهديده بأسلحة نارية والاستيلاء على السيارة قيادته المحملة بكمية من الدواجن المجمدة، بالإضافة إلى متعلقاته الشخصية ومبلغ مالي.
وأسفرت التحريات عن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم تشكيل عصابي يضم 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا متنوعة، من بينها القتل والسرقة بالإكراه والاتجار في المواد المخدرة، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمشاركة قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية، حيث تم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرع أحدهم وضبط باقي المتهمين.
وعُثر بحوزتهم على 5 قطع سلاح ناري (3 بنادق آلية و2 بندقية خرطوش)، والسيارتين المستخدمة في الواقعة، والمبلغ المالي والمتعلقات المستولى عليها، إلى جانب كيلو جرام من مخدر الحشيش وكيلو جرام من مخدر الشابو.
وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن جزء من حمولة الدواجن المستولى عليها، وأقروا ببيع باقي الكمية لعميلين سيئي النية تم ضبطهما، كما اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

البحيرة وزارة الداخلية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



لماذا نشعر بالجوع أحيانًا دون حاجة حقيقية للطعام؟ 3 أسباب خفية تتحكم في
نصائح طبية

لماذا نشعر بالجوع أحيانًا دون حاجة حقيقية للطعام؟ 3 أسباب خفية تتحكم في
وسط تقارير عن نقص الإمدادات.. 12 ألف بيضة استهلاك حاملات الطائرات الأمريكية
شئون عربية و دولية

وسط تقارير عن نقص الإمدادات.. 12 ألف بيضة استهلاك حاملات الطائرات الأمريكية
خاص| الأوقاف توقف مفتشًا وتحيله للتحقيق شبّه ضياء العوضي بالرسول
أخبار مصر

خاص| الأوقاف توقف مفتشًا وتحيله للتحقيق شبّه ضياء العوضي بالرسول
مشروب يومي قد يسبب ارتفاع ضغط الدم بصمت.. تعرف عليه قبل فوات الأوان
نصائح طبية

مشروب يومي قد يسبب ارتفاع ضغط الدم بصمت.. تعرف عليه قبل فوات الأوان
غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي
رياضة محلية

غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي

حتى 96 قرشا.. سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع
صراع على تعريف الحل.. لماذا تحولت هدنة حرب إيران إلى مأزق مستدام؟
سلام بقوة السلاح.. لماذا هندست واشنطن محادثات مرحلية بين لبنان وإسرائيل؟