تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغًا من سائق مقيم بمحافظة البحيرة، أفاد بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه أثناء سيره بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة أبو تشت، حيث اعترض طريقه 5 أشخاص يستقلون سيارة ربع نقل، وقاموا بتهديده بأسلحة نارية والاستيلاء على السيارة قيادته المحملة بكمية من الدواجن المجمدة، بالإضافة إلى متعلقاته الشخصية ومبلغ مالي.

وأسفرت التحريات عن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم تشكيل عصابي يضم 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا متنوعة، من بينها القتل والسرقة بالإكراه والاتجار في المواد المخدرة، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمشاركة قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية، حيث تم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرع أحدهم وضبط باقي المتهمين.

وعُثر بحوزتهم على 5 قطع سلاح ناري (3 بنادق آلية و2 بندقية خرطوش)، والسيارتين المستخدمة في الواقعة، والمبلغ المالي والمتعلقات المستولى عليها، إلى جانب كيلو جرام من مخدر الحشيش وكيلو جرام من مخدر الشابو.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن جزء من حمولة الدواجن المستولى عليها، وأقروا ببيع باقي الكمية لعميلين سيئي النية تم ضبطهما، كما اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.