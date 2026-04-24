رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قائد سيارة ملاكي لقيامه بإتلاف "المرآة" الخاصة بسيارتها عمدا حال سيرها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، مما استدعى فحص الواقعة فور رصدها.

كواليس صراع أولوية المرور بين طبيبة وموظف بالتجمع

بالفحص والتحري تبين عدم ورود بلاغات رسمية في حينه، ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد الشاكية وتبين أنها (طبيبة مقيمة بمدينة نصر)، وبسؤالها اتهمت قائد سيارة بإتلاف سيارتها بسبب خلاف على أولوية المرور. وبمواصلة التحريات، تم تحديد الطرف الثاني وتبين أنه (موظف مقيم بالمقطم)، وبمواجهته نفى ادعاءات الشاكية، مؤكدا أنها هي من اصطدمت بسيارته وسبته، وقدّم "فيديو مضاد" يوثق الواقعة من وجهة نظره.

وعقب مواجهة الطرفين، أبدى الاثنان رغبتهما في التصالح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.