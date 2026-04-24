حقيقة فيديو "خناقة التجمع".. الأمن يحسم نزاع طبيبة وموظف على أولوية المرور

كتب : علاء عمران

04:05 م 24/04/2026

وزارة الداخلية

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قائد سيارة ملاكي لقيامه بإتلاف "المرآة" الخاصة بسيارتها عمدا حال سيرها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، مما استدعى فحص الواقعة فور رصدها.

كواليس صراع أولوية المرور بين طبيبة وموظف بالتجمع

بالفحص والتحري تبين عدم ورود بلاغات رسمية في حينه، ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد الشاكية وتبين أنها (طبيبة مقيمة بمدينة نصر)، وبسؤالها اتهمت قائد سيارة بإتلاف سيارتها بسبب خلاف على أولوية المرور. وبمواصلة التحريات، تم تحديد الطرف الثاني وتبين أنه (موظف مقيم بالمقطم)، وبمواجهته نفى ادعاءات الشاكية، مؤكدا أنها هي من اصطدمت بسيارته وسبته، وقدّم "فيديو مضاد" يوثق الواقعة من وجهة نظره.
وعقب مواجهة الطرفين، أبدى الاثنان رغبتهما في التصالح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

