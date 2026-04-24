قال الفنان باسم سمرة إن حديثه الفترة الأخيرة عن بعض زملائه، وتوجيه النصائح لهم، نابعا من محبته لهم، مشددا على أنه حريص على عدم إيذاء أحد أو التجريح في أي زميل.

وتابع باسم في لقائه مع برنامج ET بالعربي "مش بنغلط في حد، بحب الناس جدا وبقول رأيي كصديق، بقولها بحب مش بحاول أتسبب في أذى أو أجرح في حد خالص هما كلهم أصحابي".

هل يشهد رمضان 2027 تعاونا بين باسم سمرة ومحمد رمضان؟

وعما تردد بشأن وجود عمل سوف يجمعه بالنجم محمد رمضان في رمضان المُقبل، قال "شهر رمضان لسه بدري عليه، وأنا بحب محمد رمضان ولو فيه فرصة هتعرفوا".

وشارك باسم سمرة في السباق الرمضاني العام الماضي ببطولة مسلسل عين سحرية أمام الفنان الشاب عصام عمر، ومشاركة عدد كبير من الفنانين، بينهم: سماء إبراهيم، محمد علاء، والطفل عمر شريف، تأليف هشام هلال، إخراج السدير مسعود.

باسم سمرة يستأنف تصوير فيلم بنات فاتن

ويستأنف باسم تصوير باقي مشاهده في فيلم بنات فاتن والذي يجمعه مع النجمة يسرا، وذلك بعد عودته من مهرجان أسوان لأفلام المرأة الذي انطلقت فعالياته في 20 أبريل الجاري وتستمر حتى يوم 25.

إيرادات الأفلام الخميس.. فيلم إيجي بست يحتل المركز الثاني

حسين كمال يتحدث عن اختيار محمود مرسي لـ فيلم شيء من الخوف- فيديو قديم

كواليس إجراء خالد الصاوي عملية التكميم.. وهذه وصيته لـ ماجد المصري