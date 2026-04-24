إعلان

بسبب خلاف على الأجرة.. سائق يعتدي على راكب بسلاح أبيض في القاهرة

كتب : علاء عمران

03:21 م 24/04/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة ميكروباص بالاعتداء على شقيقه وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض بمنطقة غمرة بالقاهرة.
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 مارس الماضي تبلغ لقسم شرطة الضاهر من أحد الأشخاص، مصاب بجرح في الكتف الأيمن، أفاد بأنه أثناء استقلاله سيارة ميكروباص نشبت مشادة كلامية بينه وبين قائد السيارة بسبب خلاف على قيمة الأجرة، تطورت إلى قيام السائق بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته.
وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، كما تم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم (نصل كتر).

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القاهرة وزارةالداخلية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

