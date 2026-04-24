وزير الخارجية يبحث خفض التصعيد الإقليمي مع نظيريه البحريني والألماني

كتب : وكالات

05:06 م 24/04/2026

وزير الخارجية بدر عبد العاطي

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة، مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، لبحث مستجدات الأوضاع المتسارعة في المنطقة.

وتناول الوزيران التطورات الخاصة باستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق يسهم في احتواء التوتر الراهن وإرساء دعائم الاستقرار الإقليمي.

كما جدد عبد العاطي، تضامن مصر الكامل مع البحرين ودول الخليج الشقيقة في مواجهة أية تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وفي سياق متصل، تلقى وزير الخارجية اتصالا من نظيره الألماني يوهان فاديفول، حيث استعرض الجانبان الموقف الراهن في الشرق الأوسط.

وشدد الوزيران على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ودعم المسار التفاوضي كسبيل وحيد لخفض التصعيد.

وأكد عبد العاطي، في هذا الإطار على محورية الدور الأوروبي في دعم جهود التهدئة واستعادة الأمن المفقود بالمنطقة.

