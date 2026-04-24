انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، اليوم الجمعة، جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا إثر سقوطه في إحدى الترع بقرية الزهور بمنطقة برج العرب، وذلك بعد مرور 5 أيام من عمليات البحث والتمشيط بموقع الحادث.

تفاصيل انتشال الجثمان

نجحت فرق الإنقاذ في العثور على جثمان الضحية بجانب "كوبري 77" في النطاق الواقع بين منطقة برج العرب ومدينة الحمام.

وتعود الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط شاب في العشرينات من عمره بمياه الترعة (فرع 15) في نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب.

التحريات والمعاينة

وكشفت المعاينة الأولية أن المتوفى يدعى "أ. ع. ال"، يبلغ من العمر 28 عامًا.

وأفادت التحريات أن الضحية انزلقت قدمه بشكل مفاجئ أثناء تواجده على حافة الترعة لاستخدام المياه، ولم يتمكن من الخروج؛ مما أدى لغرقه، فيما جرف التيار الجثمان لمسافة بعيدة عن موقع السقوط الأصلي.

الإجراءات القانونية

جرى نقل الجثمان بواسطة سيارة إسعاف إلى المشرحة ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.

تحرر محضرًا رسميًا بالواقعة في قسم شرطة برج العرب، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت مهامها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

الكلمات المفتاحية:

الإنقاذ النهري، الإسكندرية، حوادث الإسكندرية، ترعة الزهور، كوبري 77، جثة شاب