أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الدبلوماسية تمثل السبيل الوحيد للوصول إلى حل مستدام، مشددًا على ضرورة تجنب التصعيد في المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في قبرص، حيث أوضح أن لبنان يقف عند مفترق طرق حاسم.

وأشار عون إلى أن الخيارات التي ستُتخذ في المرحلة المقبلة لن تؤثر على لبنان وحده، بل سيكون لها انعكاسات أوسع على استقرار المنطقة ومستقبل شعوبها.

وأضاف أن بلاده، مع توفر الدعم المناسب، قادرة على تجاوز إدارة الأزمة الحالية، والمساهمة بدور بنّاء في جهود التعافي الإقليمي.

كما أعرب عن تطلع لبنان إلى تعزيز علاقاته مع شركائه، ليس فقط من خلال الدعم، بل عبر بناء شراكة أعمق تقوم على المصالح المشتركة والمسؤولية المتبادلة.