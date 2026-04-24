الرئيس اللبناني يدعو إلى تغليب الدبلوماسية لتجنب التصعيد

كتب : وكالات

04:44 م 24/04/2026 تعديل في 05:02 م

الرئيس اللبناني جوزيف عون

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الدبلوماسية تمثل السبيل الوحيد للوصول إلى حل مستدام، مشددًا على ضرورة تجنب التصعيد في المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في قبرص، حيث أوضح أن لبنان يقف عند مفترق طرق حاسم.

وأشار عون إلى أن الخيارات التي ستُتخذ في المرحلة المقبلة لن تؤثر على لبنان وحده، بل سيكون لها انعكاسات أوسع على استقرار المنطقة ومستقبل شعوبها.

وأضاف أن بلاده، مع توفر الدعم المناسب، قادرة على تجاوز إدارة الأزمة الحالية، والمساهمة بدور بنّاء في جهود التعافي الإقليمي.

كما أعرب عن تطلع لبنان إلى تعزيز علاقاته مع شركائه، ليس فقط من خلال الدعم، بل عبر بناء شراكة أعمق تقوم على المصالح المشتركة والمسؤولية المتبادلة.

لبنان الاتحاد الأوروبي الشرق الأوسط

من التأسيس للتحدي بحفل "أم كلثوم".. الأهلي في مواجهة الإنجليز
من التأسيس للتحدي بحفل "أم كلثوم".. الأهلي في مواجهة الإنجليز
السكك الحديدية توضح أسباب تأخيرات قطارات خط "القاهرة - الإسكندرية"
السكك الحديدية توضح أسباب تأخيرات قطارات خط "القاهرة - الإسكندرية"
دموع ونظرة وداع.. مشاهد من جنازة الراحل "ضياء العوضي" بالعبور
دموع ونظرة وداع.. مشاهد من جنازة الراحل "ضياء العوضي" بالعبور
وسط تقارير عن نقص الإمدادات.. 12 ألف بيضة استهلاك حاملات الطائرات الأمريكية
وسط تقارير عن نقص الإمدادات.. 12 ألف بيضة استهلاك حاملات الطائرات الأمريكية
بإطلالة شتوية وألوان الربيع.. سلمى أبو ضيف تستمتع بوقتها في سويسرا
بإطلالة شتوية وألوان الربيع.. سلمى أبو ضيف تستمتع بوقتها في سويسرا

