كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام عامل بإحدى محطات الوقود بمحافظة قنا بتعبئة خزانات محملة على سيارة نقل بالمواد البترولية تمهيدًا لبيعها بسعر أعلى من المقرر بالسوق السوداء، باشرت الأجهزة الأمنية الفحص.

وبالفحص تم تحديد المحطة المشار إليها، وتبين أنها كائنة بدائرة قسم شرطة قفط، كما تم ضبط مالكها والقائم على إدارتها، وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة قنا.

وبمواجهتهما، أقر القائم على الإدارة بقيامه بتجميع المواد البترولية المنصرفة للمحطة وبيعها لقائد سيارة نقل بسعر أعلى من المقرر، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة قفط، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

