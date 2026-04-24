الداخلية تكشف ملابسات فيديو بيع بنزين بسعر أعلى من المقرر بقنا

كتب : علاء عمران

02:57 م 24/04/2026

مديرية أمن قنا

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام عامل بإحدى محطات الوقود بمحافظة قنا بتعبئة خزانات محملة على سيارة نقل بالمواد البترولية تمهيدًا لبيعها بسعر أعلى من المقرر بالسوق السوداء، باشرت الأجهزة الأمنية الفحص.

وبالفحص تم تحديد المحطة المشار إليها، وتبين أنها كائنة بدائرة قسم شرطة قفط، كما تم ضبط مالكها والقائم على إدارتها، وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة قنا.

وبمواجهتهما، أقر القائم على الإدارة بقيامه بتجميع المواد البترولية المنصرفة للمحطة وبيعها لقائد سيارة نقل بسعر أعلى من المقرر، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة قفط، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

قنا - وزارة الداخلية - النيابة العامة

قنا وزارة الداخلية النيابة العامة

غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الزمالك
غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الزمالك
وسط تقارير عن نقص الإمدادات.. 12 ألف بيضة استهلاك حاملات الطائرات الأمريكية
دموع ونظرة وداع.. مشاهد من جنازة الراحل "ضياء العوضي" بالعبور
خاص| الأوقاف توقف مفتشًا وتحيله للتحقيق شبّه ضياء العوضي بالرسول
كواليس إجراء خالد الصاوي عملية التكميم.. وهذه وصيته لـ ماجد المصري

