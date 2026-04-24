الداخلية تكشف ملابسات فيديو بلطجة مزعوم في منشأة ناصر بالقاهرة

كتب : علاء عمران

02:43 م 24/04/2026

ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يقوم بترويع المواطنين وممارسة أعمال بلطجة بأحد شوارع محافظة القاهرة، مع ظهور علامات عدم الاتزان عليه، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين.

وبالفحص الأمني، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، كما أسفرت التحريات عن تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.
كما تبين من الفحص أنه غير متزن نفسيًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

