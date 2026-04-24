إعلان

الشبار بـ70 جنيهًا.. إقبال كبير على سوق الأسماك في بورسعيد -فيديو وصور

كتب : طارق الرفاعي

04:13 م 24/04/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سوق أسماك بورسعيد ١
  • عرض 5 صورة
    سوق أسماك بورسعيد٢
  • عرض 5 صورة
    سوق أسماك بورسعيد٧
  • عرض 5 صورة
    سوق أسماك بورسعيد٤

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد سوق الأسماك الحضاري بحي العرب في محافظة بورسعيد، إقبالًا كبيرًا، اليوم الجمعة، من المواطنين وزوار المحافظة، خاصة القادمين عبر رحلات اليوم الواحد، نظرًا لتنوع المعروض من الأسماك وتوافر خدمات الطهي داخل السوق.

تنوع المعروض والأسعار

وتراوح سعر كيلو الشبار الأبيض ما بين 70 إلى 90 جنيهًا، والبوري من 120 إلى 130 جنيهًا، بينما سجل الشبار الجوابي نحو 120 جنيهًا، والجمبري من 450 إلى 1000 جنيه، والكلماري نحو 400 جنيه.

خدمات متكاملة للزوار

ويتميز السوق بتقديم خدمات متكاملة تشمل تنظيف الأسماك وطهيها، إلى جانب توفير أماكن مخصصة لتناول وجبات البحريات، ما يجعله وجهة مفضلة للزوار.

مواصفات السوق الحضاري

ويقام سوق الأسماك الحضاري على مساحة 16 ألفًا و550 مترًا، ويضم 82 محلًا قطاعيًا، و104 محال صغيرة، و30 محلًا لبيع الجملة، إلى جانب مطعمين ومبنى إداري متكامل، كما يضم أفرانًا لشواء الأسماك ومحال متخصصة في إعداد الأرز والسلطات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

ترقب لجولة ثانية من المفاوضات.. باكستان تواصل "جهود الوساطة" بين إيران
وزير الحرب الأمريكي لـ"أوروبا وآسيا": انتهى زمن الحماية المجانية
استجابة أمنية تفضح المستور.. سقوط سيدة فبركت فيديو التعدي عليها بالقاهرة
بإطلالة شتوية وألوان الربيع.. سلمى أبو ضيف تستمتع بوقتها في سويسرا
غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

