شهد سوق الأسماك الحضاري بحي العرب في محافظة بورسعيد، إقبالًا كبيرًا، اليوم الجمعة، من المواطنين وزوار المحافظة، خاصة القادمين عبر رحلات اليوم الواحد، نظرًا لتنوع المعروض من الأسماك وتوافر خدمات الطهي داخل السوق.

تنوع المعروض والأسعار

وتراوح سعر كيلو الشبار الأبيض ما بين 70 إلى 90 جنيهًا، والبوري من 120 إلى 130 جنيهًا، بينما سجل الشبار الجوابي نحو 120 جنيهًا، والجمبري من 450 إلى 1000 جنيه، والكلماري نحو 400 جنيه.

خدمات متكاملة للزوار

ويتميز السوق بتقديم خدمات متكاملة تشمل تنظيف الأسماك وطهيها، إلى جانب توفير أماكن مخصصة لتناول وجبات البحريات، ما يجعله وجهة مفضلة للزوار.

مواصفات السوق الحضاري

ويقام سوق الأسماك الحضاري على مساحة 16 ألفًا و550 مترًا، ويضم 82 محلًا قطاعيًا، و104 محال صغيرة، و30 محلًا لبيع الجملة، إلى جانب مطعمين ومبنى إداري متكامل، كما يضم أفرانًا لشواء الأسماك ومحال متخصصة في إعداد الأرز والسلطات.