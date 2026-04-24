مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2026

كتب : أحمد الجندي

04:09 م 24/04/2026

وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2026، حيث تقرر بدء الامتحانات النظرية اعتبارًا من يوم 6 يونيو المقبل، على أن تستمر حتى 18 من الشهر نفسه.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات العملية ستنطلق قبل ذلك، حيث تبدأ يوم 16 مايو لبعض التخصصات، فيما تنطلق لتخصصات أخرى يوم 12 يونيو، وفقًا لطبيعة كل شعبة ونظام الدراسة.

وفي السياق ذاته، اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمس جداول امتحانات الدبلومات الفنية بكافة أنظمتها، سواء نظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، بالإضافة إلى مختلف التخصصات التي تشمل الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي.

كما تضمنت الجداول دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونظام التعليم والتدريب المزدوج، إلى جانب الإعداد المهني، وكذلك طلاب نظام الثلاث سنوات المطبق عليهم منهجية الجدارات المهنية، فضلًا عن الجداول الخاصة بطلاب الدمج في جميع التخصصات، ويمكن الاطلاع علي الجداول من خلال الرابط هنا

وزارة التربية والتعليم التعليم الفني امتحانات 2026 الدبلومات الفنية

