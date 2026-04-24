كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2026، حيث تقرر بدء الامتحانات النظرية اعتبارًا من يوم 6 يونيو المقبل، على أن تستمر حتى 18 من الشهر نفسه.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات العملية ستنطلق قبل ذلك، حيث تبدأ يوم 16 مايو لبعض التخصصات، فيما تنطلق لتخصصات أخرى يوم 12 يونيو، وفقًا لطبيعة كل شعبة ونظام الدراسة.

وفي السياق ذاته، اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمس جداول امتحانات الدبلومات الفنية بكافة أنظمتها، سواء نظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، بالإضافة إلى مختلف التخصصات التي تشمل الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي.

كما تضمنت الجداول دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونظام التعليم والتدريب المزدوج، إلى جانب الإعداد المهني، وكذلك طلاب نظام الثلاث سنوات المطبق عليهم منهجية الجدارات المهنية، فضلًا عن الجداول الخاصة بطلاب الدمج في جميع التخصصات.