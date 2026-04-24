وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى إسلام آباد ومسقط وموسكو

كتب : وكالات

04:07 م 24/04/2026

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام آباد ومسقط وموسكو.

وذكرت الوكالة الرسمية أن الجولة تنطلق اليوم، وتشمل ثلاث محطات إقليمية ودولية، في إطار تحركات دبلوماسية إيرانية خلال المرحلة الحالية.

وفيما سبق قال مصدر حكومي باكستاني لوكالة رويترز للأنباء إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من المتوقع أن يصل إلى إسلام آباد ليل اليوم الجمعة على رأس وفد صغير، في ظل ترجيحات بعقد محادثات مع الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر أن فريقاً أمريكياً مختصاً باللوجستيات والأمن وصل بالفعل إلى العاصمة الباكستانية تمهيداً لهذه المحادثات.

