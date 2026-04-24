احتفلت النجمة روجينا مع زوجها الدكتور أشرف زكي، خلال الساعات الماضية بـ عيد ميلاد ابنتهما الصغرى مريم، في حفل أقيم بحضور عدد من الأصدقاء المقربين، وكذلك ابنتهما الكبرى المخرجة مايا أشرف زكي.

تعليق روجينا على حفل عيد ميلاد ابنتها مريم

وعلقت روجينا على الحفل، وكتبت "كل سنة وانتي أجمل وأطيب وأحن البنات، كل سنة وانتي صديقتي وحبيبتي وقلبي وآخر العنقود، يا رب سنة جديدة تشبه جمال قلبك يا مريم، ربنا يسعدك ويحفظك ويراضي قلبك".

وكتبت مريم في تعليقها على منشور والدتها "حبيبتي يا ماما، وشكرا جدا على كل حاجة".

تعليقات الجمهور على احتفال روجينا بعيد ميلاد ابنتها

وكتب عدد من الجمهور في تعليقاتهم على الصور والفيديوهات "ما شاء الله نسخة من عمتها ماجدة زكي، حلوة جدا"، "شبه عمتها سبحان الله، إن شاء الله تاخد منها كمان الروح الحلوة"، "كل سنة ومريم طيبة وكلكم بخير"، "ربنا يحفظكم يا رب"، "كلها عمتها ماجدة"، "ربنا يسعدكم، عيلة جميلة وبسيطة"، "عقبال مليون سنة في سعادة وهنا وفرحة".

جدير بالذكر أن الحفل شهد حضور الفنان أيمن عزب وزوجته المذيعة نيفين خالد، والمخرجة مايا أشرف زكي، التي قدمت في رمضان 2026 أول عمل من إخراجها، وهو مسلسل حد أقصى من بطولة والدتها روجينا ومشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين.

