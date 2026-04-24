كشفت الداخلية ملابسات فيديو قتل كلب بالزقازيق؛ حيث تبين قيام شقيقين بضربه بكرسي خشبي بزعم مرضه، تم ضبطهما واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو صادم جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق لحظات قاسية لقيام شخصين بالتعدي بالضرب المبرح على "كلب" باستخدام كرسي خشبي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، في واقعة تجردت من مشاعر الرحمة بمحافظة الشرقية، مما أثار استياء كبيراً بين المواطنين.

تحديد هوية المتهمين واعترافات مثيرة وراء واقعة "كلب الزقازيق"

بالفحص الفني والتحريات الميدانية، تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية من تحديد هوية مرتكبي الواقعة، حيث تبين أنهما (مالك فاترينة لبيع السجائر وشقيقه)، ولهما معلومات جنائية مسجلة، ومقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما بمحل إقامتهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة بدم بارد، زاعمين في أقوالهما أنهما لاحظا ظهور أعراض مرضية على الكلب أثناء تواجدهما بمحل عملهما، فقررا التخلص منه بضربه بكرسي خشبي خشية انتقال العدوى إليهما، وهي المبررات التي لم تمنع قوات الأمن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، وتم التنسيق مع إدارة الطب البيطري لاتخاذ التدابير اللازمة.