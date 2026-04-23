أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 3 أسابيع إضافية، في أعقاب اجتماع رفيع المستوى عُقد في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

وشارك في هذا اللقاء، الذي وصفه ترامب بالتاريخي، كل من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، بالإضافة إلى مايك هاكابي سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، وميشيل عيسى سفير الولايات المتحدة لدى لبنان، وبحضور وفود وممثلين ذوي مستوى رفيع من الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

تمديد وقف إطلاق النار بقرار ترامب

وذكر ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن المباحثات سارت بشكل جيد للغاية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعمل مع الدولة اللبنانية لمساعدتها في حماية نفسها من حزب الله.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن قرار تمديد وقف إطلاق النار سيسري لمدة 3 أسابيع، مشيرا إلى تطلعه لاستضافة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض في المستقبل القريب.

خروقات ميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار

في أثناء ذلك، رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني، حيث أعلن اعتراض هذه المقذوفات.

ومن جانبه، أعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق النار باتجاه بلدة شتولا، موضحا أن هذه العملية جاءت ردا على الاعتداءات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قرية ياتر اللبنانية.