ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان لـ3 أسابيع إضافية

كتب : محمود الطوخي

11:41 م 23/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 3 أسابيع إضافية، في أعقاب اجتماع رفيع المستوى عُقد في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

وشارك في هذا اللقاء، الذي وصفه ترامب بالتاريخي، كل من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، بالإضافة إلى مايك هاكابي سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، وميشيل عيسى سفير الولايات المتحدة لدى لبنان، وبحضور وفود وممثلين ذوي مستوى رفيع من الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

تمديد وقف إطلاق النار بقرار ترامب

وذكر ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن المباحثات سارت بشكل جيد للغاية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعمل مع الدولة اللبنانية لمساعدتها في حماية نفسها من حزب الله.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن قرار تمديد وقف إطلاق النار سيسري لمدة 3 أسابيع، مشيرا إلى تطلعه لاستضافة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض في المستقبل القريب.

خروقات ميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار

في أثناء ذلك، رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني، حيث أعلن اعتراض هذه المقذوفات.

ومن جانبه، أعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق النار باتجاه بلدة شتولا، موضحا أن هذه العملية جاءت ردا على الاعتداءات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قرية ياتر اللبنانية.

فيديو قد يعجبك



مشهد نادر في البحر الأحمر.. ظهور عروس بحر صغيرة بمياه سفاجا (صور)
لقطة رومانسية تخطف الأنظار.. مي عمر ومحمد سامي بإطلالة أنيقة
مواعيد غلق كوبري أكتوبر وخطط التحويلات المرورية الجديدة
بدون حرمان.. 8 سناكس صحية غنية بالبروتين تحافظ على وزنك
ترامب: لن أستخدم سلاحا نوويا لضرب إيران.. والحديث عن ذلك مجرد غباء
ترامب: خامنئي انتقل إلى مراعٍ خضراء ولا نعرف من هو القائد في إيران
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟