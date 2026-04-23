نظّمت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اليوم الخميس، احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين في برنامج دولة التلاوة بمقر الشركة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة، إذ تم تكريم الطلاب والإشادة بتفوقهم وتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم العلمية والقرآنية.

ضم المتفوقين إلى مبادرة "100 حلم للمستقبل"

أعلنت "الشركة" في إطار دعم المتفوقين، ضم 5 متسابقين مستوفين لشروط برنامج دولة التلاوة إلى مبادرة 100 حلم للمستقبل.

ويشمل القرار الطلاب المقيدين بمرحلة التعليم قبل الجامعي، ضمن خطة الشركة لرعاية المتفوقين من مختلف محافظات الجمهورية.

منظومة دعم متكاملة للطلاب

يأتي هذا القرار تأكيدًا لحرص الشركة على توفير دعم أكاديمي ومعنوي متكامل، إلى جانب المخصصات المالية المقررة للطلاب.

ويهدف ذلك إلى خلق بيئة محفزة على التفوق، وتعزيز الاستثمار في مستقبل مصر من خلال دعم النماذج المتميزة من حفظة القرآن الكريم.

الأوقاف: بناء الإنسان هدف استراتيجي

قال الدكتور أسامة الأزهري، في هذا السياق: "هذا التكريم يجسد توجه الدولة المصرية نحو بناء الإنسان بناءً متكاملًا يجمع بين العلم والقيم والإبداع".

وأضاف أن رعاية المتفوقين، خاصة حفظة القرآن، تمثل استثمارًا طويل الأمد في إعداد شخصية وطنية واعية قادرة على الجمع بين فهم الدين والدنيا.

وأكد وزير الأوقاف أن برنامج دولة التلاوة يعكس الدور الحضاري لمصر في خدمة القرآن الكريم وأهله، وترسيخ مكانة الحفظة كنماذج مضيئة.

ولفت "الأزهري" إلى أن هذه الجهود تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال متوازنة قادرة على الإسهام في التنمية الفكرية والمجتمعية.

العاصمة الإدارية: التنمية البشرية أولوية

صرح المهندس خالد عباس، من جانبه، قائلًا: "تأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار رؤية الشركة التي تتجاوز التطوير العمراني إلى التنمية البشرية".

وأكد "عباس" أن الشركة تعتبر المتفوقين طاقة وطنية يجب دعمها وتمكينها، خاصة من يجمعون بين التفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم.

وأشار إلى أن ضم الطلاب إلى مبادرة 100 حلم للمستقبل يعكس التزام الشركة بتوفير منظومة دعم مستدامة تشمل الجوانب الأكاديمية والمادية والمعنوية.

واختتم المهندس خالد عباس، بالتأكيد على أن هذه الجهود تتماشى مع أهداف الدولة في إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة.

