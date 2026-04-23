في واقعة مأساوية تقشعر لها الأبدان، تحولت ليلة عادية داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر إلى جريمة مروعة، راح ضحيتها طفل لم يتجاوز الثالثة من عمره، بعد اعتداء عنيف انتهى بمحاولة إخفاء الجثمان داخل سلة قمامة.

جثة طفل داخل مول بـ 6 أكتوبر

الفصل الأول دارت أحداثه داخل مول معروف بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر لدى اكتشاف العاملين جثة طفل به آثار ضرب متفرقة بالجسم ملقى داخل سلة قمامة في ظروف غامضة.

تحريات العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث فرقة وسط أكتوبر توصلت إلى أن الطفل يعاني ويلات التفكك الأسري، ويضطر للمبيت في المول بعد انفصال والديه قبل العثور عليه جثته داخل سلة قمامة محل مغلق.

خيوط جريمة أكتوبر



جهود البحث والتحري التي أشرف عليها اللواء هاني شعراوي نائب مدير مباحث الجيزة توصلت إلى أن صاحب محل حلاقة بالمول يعاني من يعاني المخدرات استضاف الطفل للمبيت داخل محله، في محاولة لمساعدته.

يوم الجريمة، وفي لحظة التحول المأساوي اكتشف الحلاق لدى استيقاظه تبول الطفل على فراش المحل، ففقد السيطرة واعتدى عليه بالضرب مستخدمًا عصا خشبية، ما أسفر عن إصابته إصابات بالغة فسقط قتيلا.

محاولة إخفاء الجريمة



سعى المتهم إلى إخفاء معالم جريمته، فتخلص من الجثمان والأداة المستخدمة بوضعهما داخل سلة قمامة، ثم أخفاهما داخل أحد المحال المغلقة، خشية انكشاف أمره لكن مباحث أكتوبر كانت له بالمرصاد وألقت القبض عليه.

