نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، في توجيه ضربة أمنية موجعة لمافيا استغلال الصغار، حيث تمكنت من رصد وضبط 11 متهماً (9 رجال وسيدتين) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية قسرية بنطاق محافظة القاهرة.

ضربة قاصمة لمافيا التسول واستغلال البراءة بميادين القاهرة

أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 13 طفلاً من المعرضين للخطر أثناء استغلالهم من قِبل المتهمين في ممارسة تلك الأنشطة بالشوارع، وكشفت التحريات أن المتهمين اتخذوا من هؤلاء الأطفال وسيلة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة عبر دفعهم للعمل في ظروف قاسية. وبمواجهة المتهمين، أقروا صراحةً بارتكابهم الوقائع المنسوبة إليهم بهدف التربح السريع.

إنقاذ 13 طفلاً وإجراءات إنسانية لتوفير حياة كريمة

وفي لفتة إنسانية، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، بينما جرى تسليم الأطفال المجني عليهم لأهليتهم بعد أخذ التعهدات اللازمة عليهم بحسن رعايتهم وضمان عدم عودتهم للشارع. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى أهليتهم داخل دور الرعاية المختصة لتوفير مأوى آمن لهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

