قال مصدران أمريكيان لموقع "أكسيوس" الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب يعقد اجتماعا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، لمناقشة احتمالات تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران، وذلك بعد ساعات من تصريحه بأن الولايات المتحدة "ستضربهم بقوة مرة أخرى اليوم".

خيارات عسكرية قيد الدراسة

بحسب مصادر "أكسيوس"، يدرس ترامب أحد الخيارات التي تتضمن "تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ولكن قصيرة المدة"، بهدف زيادة الضغط على إيران لدفعها نحو تغيير موقفها في المفاوضات الجارية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العملية المحتملة.

تحركات دبلوماسية موازية

وفي سياق متصل، أجرى وسطاء قطريون محادثات مع مسؤولين إيرانيين في طهران اليوم الأربعاء، في محاولة لإعادة دفع مسار الاتفاق النووي الذي تتفاوض بشأنه واشنطن وطهران منذ أسابيع، وسط حالة من الجمود في المفاوضات.

سيناريو التصعيد ما زال مطروحا

وفقا لمصادر"أكسيوس"، فإن عدم تحقيق أي اختراق في المحادثات قد يفتح الباب أمام تنفيذ ضربات أمريكية جديدة ضد إيران خلال الفترة المقبلة، في حال فشل الجهود الدبلوماسية الجارية.

ضربات محدودة سابقة ورسائل ضغط

كانت الولايات المتحدة قد شنت ضربات على مواقع رادار ودفاع جوي إيرانية مساء أمس الثلاثاء، ردا على إسقاط مروحية أمريكية، حيث صُممت تلك الضربات لتجنب وقوع إصابات وترك المجال مفتوحا أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق.

حضور رفيع في اجتماع غرفة العمليات

وفق "أكسيوس"، شارك في اجتماع غرفة العمليات كل من نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، إضافة إلى مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وعدد من كبار المسؤولين.

مشاركة من القيادة المركزية

كما انضم وزير الحرب بيت هيجسيث إلى الاجتماع عبر اتصال من مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا، حيث كان يشارك في اجتماع منفصل مع القوات الأمريكية.

هيجسيث يُكرر تهديدات ترامب

قال الوزير هيجسيث، خلال حديثه مع الجنود في فلوريدا، إن الولايات المتحدة ستُوجّه ضربات "قوية" لإيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مُرددا بذلك تصريحات الرئيس ترامب التي أطلقها في وقت سابق من اليوم.

إحباط متزايد داخل الإدارة الأمريكية

وفي الكواليس، يُشير "أكسيوس"، إلى أن ترامب يشعر بإحباط متزايد بسبب استمرار تعثر الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير، رغم مرور نحو أسبوعين على طرحه دون تحقيق تقدم ملموس.