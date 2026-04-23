"بعد معاناة 28 يومًا".. قصة مقتل سيدة على يد مسن طعنًا وسط الشارع بعزبة



"يا بابا جدو بيقولي انتي حرامية وسرقتي البيض بتاع الفراخ".. جملة كانت كافية أن تشعل بركان الغضب الكامن بين "عماد" وعمه "إبراهيم" بعد سنوات الصراع ونار الثأر بين أولاد العم في بولاق الدكرور بالجيزة.



لم يكن الخلاف بين "النسايب" على زواج "عماد" الثاني، بل كان على "سرقة بيضة"، في لحظة صمت تحول بيت العائلة إلى ساحة عراك، حتى أن طعنة انتقام من "عماد" لوالد زوجته "إبراهيم" كانت كافية أن تنهي صلة المودة. "كنت بهوش والسكينة جات في رقبته من غير قصد".

جن جنون "عماد" حين رأى عمه "إبراهيم" غارقا في دمائه "مكنتش متوقع إنه يموت أنا كنت فاكر إنه أغمي عليه"، أمام وكيل النائب العام خالد أبو رحاب وقف "عماد" في حسرة يقر بالحقيقة المرة "أنا قتلت عمي بس كان غصب عني".



اعترافات المتهم أمام النيابة تكشف كواليس الجريمة الأسرية



"مصراوي" حصل على أقوال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، فبماذا اعترف؟

س: ما تفصيلات إقرارك ؟



ج: هو اللي حصل إن عمي الله يرحمه كان بيعمل مشاكل ويعتدي لفظيا علينا وكثير المشاكل مع الجيران ولما كان يعتدي لفظيا علينا في البيت كنت كل مرة بقول عادي ميجراش حاجة ده عمك واخده على قد عقله ومع الوقت تطورت الخلافات بينا بسبب إن بنته (اللي هي مراتي) كان يتدخل في حياتنا الزوجية وده كان سبب إني اتجوزت واحدة تانية عليها مع إن ده شرع ربنا وأنا ما ظلمتها في حاجة، وكان بيعمل مشاكل علشان إحنا ساكنين مع بعض في نفس البيت فإحنا في وش بعض.

وأضاف: "أنا كنت بحاول أتلاشى كل المشاكل دي لحد يوم الواقعة اتفاجأت ببنتي الصغيرة عندها 6 سنين جاية بتقول لي الحق يا بابا جدو بيقولي انتي حرامية وسرقتي البيض بتاع الفراخ من فوق السطح ولو طلعتي فوق تاني أنا هقطعلك أيدك فالبنت كانت نازلة بتعيط وخايفة فأنا طلعت فوق لأبويا بشتكي ليه من اللي أخوه عمله وهو ساكن في الشقة اللي في وش شقة أبويا وأنا ساكن في الدور اللي تحتها فلما سمعني طالع بشتكي لأبويا لقيته طالع من الشقة وعمال يشتم فيا بألفاظ قبيحة لساني ميقدرش يقولها فأبويا علشان أخوه الكبير قعد يقولي ملكش دعوة يا عماد خلاص ده عمك فأنا حاولت أسكت إلا إني لقيته عمال يشتم فيا وفي أمي بألفاظ وحشة فاضطررت إني أشتمه زي ما بيشتمني بأمي.

وتابع: "لقيته دخل جوه على شقته وجاب سنجة كبيرة علشان يضربني بيها فأنا اضطررت أجيب سكينة من المطبخ من شقة أبويا عشان أحاول أدافع بيها عن نفسي ومن صوت الزعيق بدأت ناس جيرانا تتلم وتحاول تحوشوه وفي نفس الوقت بيحاولوا يحوشوني علشان كنا إحنا الاثنين عايزين نمسك في بعض فإحنا الاثنين فلتنا من الجيران فلقيته هيخبطني بالسنجة اللي معاه على دماغي".

وذكر: "أنا أتفاجأت وأنا بلوش قدامه بالسكينة راحت دخلت في رقبته فلقيته وقع في مكانه وأنا الناس حاشتني ونزلوني تحت البيت واتفاجأت إن في ناس نازلة من فوق بتقول ده مات وأنا ساعتها كان هيغمى عليا من الخضة لأني مكنتش أقصد ده أبدا فهو في الأول والآخر عمي بس هو بطريقته والتراكمات اللي جوايا بقالي سنين اضطرني أتعدى عليه علشان أدافع عن نفسي لكن مكنش قصدي أبدا أقتله.

س: وما صلتك بالمدعو إبراهيم؟



ج: ده يبقى عمي أخوه أبويا وحمايا في نفس الوقت.



س: وما هي حالتك الاجتماعية؟



ج أنا اتجوزت ثلاث مرات



س: وهل مازالت تلك الزيجات قائمة ؟



ج هو في اثنين على ذمتي وواحدة طاقتها.



س: وما ثمرة تلك الزيجات؟



ج: أنا عندي خمسة بنات



س: وأين تقيم أنت وزوجتيك ؟



ج: إحنا قاعدين كلنا في نفس البيت اللي هو بيت العيلة.

س: وما قدر دخلك الذي تتحصل عليه من تلك المهنة ؟



ج: من 15 إلى 20 ألف جنيه في الشهر.



س:وما طبيعة العلاقة مع المتوفى إلى رحمة مولاه إبراهيم ؟



ج: هي العلاقة مش أحسن حاجة ودايما في ما بينا مشاكل.



س: ولماذا ؟



ج: هو بسبب حاجات كتيرة أوي منها إن هو متعارف عليه إنه بتاع مشاكل ودايما بيختلف مع العيلة كلها، ومنها إن هو كان دائماً يتدخل في حياتي الزوجية بطريقة كانت بتفسدها وتؤثر عليها بالسلب، ومنها بدأت المشاكل تزيد لما أنا اتجوزت على بنته فبدأ في الرايحة والجاية يتعدى عليا بالألفاظ وفي كل مرة يتعدى عليا أبويا يقولي معلش يا ابني ده أخويا وده عمك في الأول والأخر.

س: وما بادرة تلاقيك بالمجني عليه في يوم الواقعة؟



ج: هو الموضوع ابتدى لما بنتي مريم جت تشتكي لي إن جدها اللي هو عمي بيقولها هقطعلك أيدك لو طلعتي فوق السطح ثاني.



س: وما الذي قاله لها المتوفى تحديداً؟



ج: هو قالها إنتي حرامية وبتسرقي البيض من فوق السطح فالطفلة قالتله لا ياجدو فقالها لو طلعتي فوق السطح ثاني هقطعلك أيدك فالبنت جت اشتكت لي وكانت خايفة وهو ده اللي حصل.



س: وما رد فعلك قبل ما أخبرتك به كريمتك تحديدا؟



ج: أنا طلعت فوق علشان أحكي لأبويا اللي أخوه من اللي بيعمله.

وأدانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، مندوب مبيعات "عماد"، بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بقتل "حماه" بسكين داخل منزل العائلة بمنطقة بولاق الدكرور، إثر خلاف نشب بينهما على "سرقة بيضة فرخة".

اقرأ أيضا :

حكاية جريمة تهز زنين .. مندوب يقتل عمه بسبب "بيضة فرخة" والجنايات: سجن مؤبد





حكاية أخر الليل.. ماذا جرى مع "عبده الصعيدي" بعد عقيقة ابنته في كعابيش؟

قتلوا زوجي في عقيقة "جنة" .. زوجة ضحية سطو "دائري كعابيش" : يتمُونا بدري



الجنايات تقتص من 6 متهمين قتلوا "عبده الصعيدى" ليلة عقيقة ابنته بالإعدام والمؤبد

نهبوا نقوط عقيقة ابنته آخر الليل.. ماذا حدث مع "عبده الصعيدي" على دائري كعبيش؟



