إعلان

"بعد معاناة 28 يومًا".. قصة مقتل سيدة على يد مسن طعنًا وسط الشارع بعزبة النخل

كتب : أحمد عادل

09:07 م 22/04/2026 تعديل في 09:26 م
    ضحية الطعن في عزية النخل
    ضحية الطعن في عزية النخل
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وسط زحام المارة داخل أزقة منطقة عزبة النخل، التي اكتست أجواؤها بأجواء شهر رمضان المبارك، تعرضت "مروة"، 35 عامًا، للطعن في شارع الفريد على يد مسن، بسبب رفضها زواجه من شقيقتها، لتلقى مصرعها بعد 28 يومًا من الواقعة داخل المستشفى.

تعود تفاصيل الواقعة إلى أسابيع قبل الحادث، حين تقدم المتهم، في العقد الخامس من عمره، لخطبة "دعاء"، إلا أن طلبه قوبل بالرفض لسوء سمعته وكونه عاطلًا عن العمل، لكنه استمر في ملاحقتها مرارًا للضغط عليها من أجل القبول.

في البداية، لم تخبر "دعاء" أسرتها بملاحقات المتهم لها خشية وقوع مشكلات، إلا أنه مع تكرار تهديداته لها بالقتل، اضطرت لإبلاغهم ما أدى إلى نشوب مشادات كلامية بينه وبين أفراد العائلة.

تفاصيل طعن سيدة في عزبة النخل على يد مسن

توهم المتهم أن "مروة"، الشقيقة الصغرى لـ"دعاء"، هي السبب في رفض الزواج، فأعد مخططًا للانتقام منها في نهار شهر رمضان.

وفي يوم الواقعة، ترصد المتهم للضحيتين، حيث لاحقهما منذ خروجهما من المنزل متجهتين إلى جلسة تخاطب خاصة بابنة المجني عليها، واستوقفهما في الشارع، مرددًا: "إنتي اللي بوّظتي الجوازة"، قبل أن يسدد لها طعنة نافذة في الرقبة بـ"مطواة".

وعانت "مروة" لمدة 28 يومًا داخل العناية المركزة، حيث أصيبت بشلل نصفي في الجزء السفلي من جسدها، وخضعت لعدة عمليات جراحية، إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها البالغة تاركة خلفها 3 أطفال.

تجديد حبس المتهم بقتل سيدة في عزبة النخل

قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، أمر بتجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل المجني عليها والشروع في مقتل ابنتها.

اقرأ أيضا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عزبة النخل طعن قتل طعن سيدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

