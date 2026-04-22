جلسة حاسمة.. عبد الحفيظ يجتمع بالشحات وكوكا لتجديد تعاقدهما

يعقد سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على فريق الكرة، جلسة مع ثنائي الفريق الأول حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا، لتجديد تعاقدهما.

تحرك من الأهلي لتجديد عقد حسين الشحات وكوكا

قال مصدر لمصراوي: "سيد عبدالحفيظ سيجتمع بالثنائي حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا من أجل تجديد تعاقدهما، الأهلي قدم عرضا لكوكا 3 سنوات بـ18 مليون جنيه، بينما عرض الشحات التجديد لعامين بـ22 مليون".

وأضاف: "ويتضم عرض الأهلي لحسين الشحات، إلغاء نسبة المشاركة، وعرض كوكا نهائي، بينما عرض الشحات سيكون في تفاوض نسبي نظرا لتاريخ اللاعب مع النادي وأن هذا عقده الأخير في الملاعب".

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، يوم 27 المقبل، في الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

