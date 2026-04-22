مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

- -
17:00

إنبي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
21:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
21:30

سيلتا فيجو

جميع المباريات

جلسة حاسمة.. عبد الحفيظ يجتمع بالشحات وكوكا لتجديد تعاقدهما

كتب : مصراوي

02:30 م 22/04/2026

سيد عبد الحفيظ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعقد سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على فريق الكرة، جلسة مع ثنائي الفريق الأول حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا، لتجديد تعاقدهما.

تحرك من الأهلي لتجديد عقد حسين الشحات وكوكا

قال مصدر لمصراوي: "سيد عبدالحفيظ سيجتمع بالثنائي حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا من أجل تجديد تعاقدهما، الأهلي قدم عرضا لكوكا 3 سنوات بـ18 مليون جنيه، بينما عرض الشحات التجديد لعامين بـ22 مليون".

وأضاف: "ويتضم عرض الأهلي لحسين الشحات، إلغاء نسبة المشاركة، وعرض كوكا نهائي، بينما عرض الشحات سيكون في تفاوض نسبي نظرا لتاريخ اللاعب مع النادي وأن هذا عقده الأخير في الملاعب".

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، يوم 27 المقبل، في الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

سيد عبد الحفيظ الأهلي حسين الشحات كوكا

أحدث الموضوعات

بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
أخبار المحافظات

بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
بين اعتقاد ترامب وانقسام طهران.. 5 أيام تحدد مصير حرب إيران
شئون عربية و دولية

بين اعتقاد ترامب وانقسام طهران.. 5 أيام تحدد مصير حرب إيران
حلم إسباني ضائع وتجربة تمثيل.. حمد فتحي يحكي لمصراوي كواليس رحلته بين السلة
رياضة عربية وعالمية

حلم إسباني ضائع وتجربة تمثيل.. حمد فتحي يحكي لمصراوي كواليس رحلته بين السلة
تطورات جديدة في قضية الأم المتهمة بقتل أبنائها الثلاثة بالشروق
حوادث وقضايا

تطورات جديدة في قضية الأم المتهمة بقتل أبنائها الثلاثة بالشروق
تغريم هالة صدقي 20 ألف جنيه في واقعة سب شاليمار الشربتلي
حوادث وقضايا

تغريم هالة صدقي 20 ألف جنيه في واقعة سب شاليمار الشربتلي

أخبار

المزيد

الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟