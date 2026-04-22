الداخلية تضبط موظفًا أطلق النار على كلب ضال في أسيوط

كتب : علاء عمران

11:56 ص 22/04/2026 تعديل في 11:57 ص

ضبط موظف أطلق عيارًا ناريًا تجاه كلب ضال في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق عيار ناري تجاه أحد الكلاب الضالة بمحافظة أسيوط، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين.

وفق بيان للوزارة أوضحت التحريات عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن الفحص أسفر عن تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه موظف يقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، وبحوزته طبنجة مرخصة له للدفاع.


بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه أطلق العيار الناري بقصد التخلص من الكلب، بعد قيامه بالنباح على زوجته وخشيته تعرضها للعقر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة أي تجاوزات تمس الأمن والسلامة العامة.

