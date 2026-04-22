إعلان

انقلاب ربع نقل بالمريوطية.. إصابة 15 عاملًا وتحقيقات عاجلة من النيابة

كتب : صابر المحلاوي

11:14 ص 22/04/2026

انقلاب ربع نقل بالمريوطية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تُجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق المريوطية بدائرة البدرشين، والذي أسفر عن إصابة 15 عاملًا.

اختلال عجلة القيادة

وأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدًا لسماع أقوالهم فور تماثلهم للشفاء.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق بدائرة البدرشين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تحقيقات عاجلة بعد انقلاب ربع نقل

وتبين من الفحص الأولي، حدوث اختلال في عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 15 عاملًا، جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما قامت الأجهزة المعنية برفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

