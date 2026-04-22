تُجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق المريوطية بدائرة البدرشين، والذي أسفر عن إصابة 15 عاملًا.

اختلال عجلة القيادة

وأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدًا لسماع أقوالهم فور تماثلهم للشفاء.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق بدائرة البدرشين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تحقيقات عاجلة بعد انقلاب ربع نقل

وتبين من الفحص الأولي، حدوث اختلال في عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 15 عاملًا، جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما قامت الأجهزة المعنية برفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.

