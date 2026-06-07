أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أن المواجهة الودية أمام البرازيل كانت اختباراً هاماً وقوياً قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن المنتخب واجه أحد أقوى المنتخبات العالمية في البروفة الأخيرة قبل المونديال.

أبرز تصريحات حسام حسن عن ودية مصر والبرازيل

وأوضح مدرب الفراعنة خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء أن مصطفى زيكو يعد من أبرز المكاسب التي خرج بها المنتخب من المباراة، مؤكداً أنه ينتظر الكثير من اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأشار حسام حسن إلى أنه يواصل البحث عن أفضل العناصر القادرة على تدعيم صفوف المنتخب، لافتاً إلى أن الفريق افتقد جهود الثنائي إسلام عيسى ومحمد حمدي بسبب الإصابة.

كما شدد على أن اختياراته تعتمد دائماً على احتياجات المنتخب وطبيعة كل مرحلة وكل مباراة.

وأشاد المدير الفني بمستوى مصطفى شوبير، مؤكداً أنه حارس متميز كاشفاً عن سعيه لبناء فريق قادر على خدمة الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.

وعن مشوار المنتخب في كأس العالم، أكد حسام حسن أن المباراة الافتتاحية أمام بلجيكا ستكون في غاية الصعوبة خاصة في ظل قوة المجموعة والمنافسة المنتظرة.

كما طمأن الجماهير على جاهزية محمد صلاح، موضحاً أن قائد المنتخب خضع لبرنامج تأهيلي مع نادي ليفربول قبل استكماله مع المنتخب الوطني وأصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات.

وتحدث مدرب الفراعنة أيضاً عن حمزة عبدالكريم، مشيراً إلى أنه لاعب يمتلك إمكانات جيدة ويسعى لمنحه المزيد من الخبرات والاحتكاك بالمباريات الكبرى.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على رضاه عن التجارب الودية الأخيرة، مشيراً إلى الفوز على السعودية وروسيا والتعادل مع إسبانيا، معتبراً أن هذه المباريات منحت المنتخب استفادة فنية كبيرة قبل خوض منافسات كأس العالم.

وكان منتخب مصر خسر أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي جمعتهما بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.