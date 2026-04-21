لقي عامل مصرعه إثر حادث مؤسف داخل أحد المصانع بمنطقة شق التعبان في دائرة قسم شرطة المعادي، حيث صدمه "ونش" أثناء أداء عمله في المصنع.

تفاصيل مصرع عامل داخل مصنع في شق التعبان

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوفاة شخص داخل مصنع للرخام في المنطقة، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

ونش يتسبب في مصرع عامل داخل مصنع

بعد المعاينة، تبين أن العامل تعرض لإصابات شديدة تمثلت في نزيف داخلي وسحجات متفرقة بالجسم، نتيجة اصطدامه بالونش أثناء عمله، ما أدى إلى سقوطه على الأرض وتعرضه للإصابات التي تسببت في وفاته.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

