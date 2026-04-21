تفاصيل مصرع عامل صدمه "ونش" داخل مصنع في شق التعبان

كتب : محمود الشوربجي

09:22 م 21/04/2026

جثة - أرشيفية

لقي عامل مصرعه إثر حادث مؤسف داخل أحد المصانع بمنطقة شق التعبان في دائرة قسم شرطة المعادي، حيث صدمه "ونش" أثناء أداء عمله في المصنع.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوفاة شخص داخل مصنع للرخام في المنطقة، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

بعد المعاينة، تبين أن العامل تعرض لإصابات شديدة تمثلت في نزيف داخلي وسحجات متفرقة بالجسم، نتيجة اصطدامه بالونش أثناء عمله، ما أدى إلى سقوطه على الأرض وتعرضه للإصابات التي تسببت في وفاته.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصانع شق التعبان النيابة العامة قسم شرطة المعادي

