هبوط حاد للذهب يتجاوز 2% مع صعود الدولار والنفط

على عكس التوقعات التقليدية التي تربط تصاعد الأزمات الجيوسياسية بارتفاع الذهب، سجلت الأسعار العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، في ظل تحركات قوية للدولار وارتفاع النفط، ما دفع الأسواق لإعادة تقييم مراكز التحوط والمخاطر.

الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار والنفط

انخفضت أسعار الذهب في بورصات المعادن العالمية بنسبة 2.30%، لتسجل نحو 4709 دولارات للأوقية، متأثرة بارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.26%، إلى جانب صعود أسعار النفط بأكثر من 4%، وهو ما قلص جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن في الوقت الحالي.

يأتي هذا التحرك رغم استمرار التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، حيث أعلنت إيران أنها لم تحسم موقفها بعد من المشاركة في محادثات السلام مع الولايات المتحدة، وذلك عقب قيام القوات الأمريكية بالصعود على متن ناقلة نفط إيرانية، قبل يوم واحد من انتهاء وقف إطلاق النار.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مسؤول أمريكي، أنه تم تعليق زيارة نائب الرئيس جيه دي فانس إلى إسلام آباد، بسبب عدم تأكيد طهران مشاركتها في مفاوضات وقف الحرب، مع اقتراب نهاية هدنة استمرت أسبوعين.

وترتبط هذه التطورات باستمرار التوترات، بما في ذلك الحصار البحري الأمريكي على مضيق هرمز، ورفض إيران للشروط المطروحة، ما يعمق حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.