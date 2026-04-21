إعلان

هبوط حاد للذهب يتجاوز 2% مع صعود الدولار والنفط

كتب : أحمد الخطيب

09:37 م 21/04/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

على عكس التوقعات التقليدية التي تربط تصاعد الأزمات الجيوسياسية بارتفاع الذهب، سجلت الأسعار العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، في ظل تحركات قوية للدولار وارتفاع النفط، ما دفع الأسواق لإعادة تقييم مراكز التحوط والمخاطر.

الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار والنفط

انخفضت أسعار الذهب في بورصات المعادن العالمية بنسبة 2.30%، لتسجل نحو 4709 دولارات للأوقية، متأثرة بارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.26%، إلى جانب صعود أسعار النفط بأكثر من 4%، وهو ما قلص جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن في الوقت الحالي.

يأتي هذا التحرك رغم استمرار التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، حيث أعلنت إيران أنها لم تحسم موقفها بعد من المشاركة في محادثات السلام مع الولايات المتحدة، وذلك عقب قيام القوات الأمريكية بالصعود على متن ناقلة نفط إيرانية، قبل يوم واحد من انتهاء وقف إطلاق النار.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مسؤول أمريكي، أنه تم تعليق زيارة نائب الرئيس جيه دي فانس إلى إسلام آباد، بسبب عدم تأكيد طهران مشاركتها في مفاوضات وقف الحرب، مع اقتراب نهاية هدنة استمرت أسبوعين.

وترتبط هذه التطورات باستمرار التوترات، بما في ذلك الحصار البحري الأمريكي على مضيق هرمز، ورفض إيران للشروط المطروحة، ما يعمق حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب إيران وأمريكا أسعار النفط سعر الدولار سعر سبيكة الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ضربة موجعة للأهلي في توقيت حاسم.. هل انتهى موسم يوسف بلعمري؟
رياضة محلية

ضربة موجعة للأهلي في توقيت حاسم.. هل انتهى موسم يوسف بلعمري؟
خبير سيارات: الأسعار لن تنخفض سريعاً.. والاضطرابات تخنق السوق
أخبار مصر

خبير سيارات: الأسعار لن تنخفض سريعاً.. والاضطرابات تخنق السوق
كيف تطير حشرة بأرجلها بدل أجنحتها؟.. ذبابة تثير حيرة العلماء
علاقات

كيف تطير حشرة بأرجلها بدل أجنحتها؟.. ذبابة تثير حيرة العلماء
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟
حكايات الناس

تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟
خارطة طريق برلمانية لتطوير الإسعاف.. تحسين الأجور وتحديث الأسطول
أخبار مصر

خارطة طريق برلمانية لتطوير الإسعاف.. تحسين الأجور وتحديث الأسطول

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟
مفاجآت عن الطلاق والخلع والنفقة.. نهاد أبو القمصان تكشف خبايا قانون الأحوال الشخصية