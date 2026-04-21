طالبة: شهادة البرمجة اليابانية فتحت لي آفاقًا جديدة.. والامتحان كان سهلًا

كتب : أحمد الجندي

10:54 م 21/04/2026

لجان امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي

أعربت ريتال أحمد، إحدى الطالبات الناجحات في مادة البرمجة للصف الأول الثانوي، عن سعادتها باجتياز اختبار "توفاس" للبرمجة عبر منصة "كيريو" اليابانية، مؤكدة أن حصولها على شهادة معتمدة من اليابان يمثل إضافة مهمة لمسيرتها التعليمية.

وقالت ريتال، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنها تشعر بالفخر لتحقيق هذا الإنجاز، موضحة أن الشهادة منحتها خبرة عملية مميزة سيكون لها تأثير إيجابي في مستقبلها، خاصة في مجال التكنولوجيا والبرمجة.

وأضافت أن الامتحان جاء في مستوى سهل، ووصفت المادة بأنها "مهمة جدًا"، مشيرة إلى أن التجربة التعليمية المرتبطة بالمنهج الياباني كانت مميزة ومختلفة.

وأوضحت أنها كانت ستلجأ إلى دراسة البرمجة من خلال دورات خارجية في حال عدم تدريسها داخل المدرسة، موجهة الشكر لوزارة التربية والتعليم على إتاحة هذه الفرصة للطلاب وتسهيل دراسة المادة ضمن المناهج الدراسية.

الذكاء الاصطناعي وزارة التعليم البرمجة

فيديو قد يعجبك



أضخم الإنتاجات.. تركي آل الشيخ يروج لمسلسل "الأمير" بطولة أحمد عز
نهاد أبو القمصان: "رانيا المشاط مضت اتفاقيات بمليارات ومتقدرش توقع عقد
تعرف على القائمة الكاملة لجوائز الدورة الخامسة من مهرجان هوليوود للفيلم
حرب إيران.. لماذا قرر ترامب تمديد وقف إطلاق النار؟
كيف تطير حشرة بأرجلها بدل أجنحتها؟.. ذبابة تثير حيرة العلماء
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026