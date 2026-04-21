أعربت ريتال أحمد، إحدى الطالبات الناجحات في مادة البرمجة للصف الأول الثانوي، عن سعادتها باجتياز اختبار "توفاس" للبرمجة عبر منصة "كيريو" اليابانية، مؤكدة أن حصولها على شهادة معتمدة من اليابان يمثل إضافة مهمة لمسيرتها التعليمية.

وقالت ريتال، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنها تشعر بالفخر لتحقيق هذا الإنجاز، موضحة أن الشهادة منحتها خبرة عملية مميزة سيكون لها تأثير إيجابي في مستقبلها، خاصة في مجال التكنولوجيا والبرمجة.

وأضافت أن الامتحان جاء في مستوى سهل، ووصفت المادة بأنها "مهمة جدًا"، مشيرة إلى أن التجربة التعليمية المرتبطة بالمنهج الياباني كانت مميزة ومختلفة.

وأوضحت أنها كانت ستلجأ إلى دراسة البرمجة من خلال دورات خارجية في حال عدم تدريسها داخل المدرسة، موجهة الشكر لوزارة التربية والتعليم على إتاحة هذه الفرصة للطلاب وتسهيل دراسة المادة ضمن المناهج الدراسية.