كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة صاحب الحساب بشأن تغيب أحد الأشخاص بالقاهرة.

الداخلية تحل لغز اختفاء طالب القاهرة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14الجارى تبلغ لقسم شرطة الساحل بالقاهرة من ربة منزل بتغيب ابنها طالب 17 عاما حال خروجه من مسكنهما للهو بدراجته الهوائية.

بإجراء التحريات أمكن تحديد مكان تواجد المتغيب بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبسؤاله قرر تركه مسكنه لوجود خلافات عائلية مع أهليته وتوقيع الكشف الطبى عليه بأحد المستشفيات للاطمئنان على حالته الصحية، وتسليمه لأهليته عقب أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيديو استعراضي في الغربية

في سياق منفصل، كشف أمن الغربية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن آداء قائدى دراجتين ناريتين حركات استعراضية بأحد الطرق معرضان حياتهما والمواطنين للخطر.

تحرك الشرطة

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين "بدون لوحات معدنية" الظاهرتين بمقطع الفيديو وقائديهما (طالبان – مقيمان بدائرة قسم شرطة قويسنا بالمنوفية).

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستعراض والتحفظ على الدراجتين الناريتين واتخاذ الإجراءات القانونية.

