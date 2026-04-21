إعلان

قرار قضائي بشأن محاكمة 76 متهمًا بخلية الهيكل الإداري بالقطامية

كتب : محمود الشوربجي

09:32 م 21/04/2026

تعبيرية عن محاكمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم تأجيل محاكمة 76 متهما، في القضية رقم 8759 لسنة 2024، جنايات القطامية، والمعروفة بـ" خلية القطامية" لجلسة 5 يوليو للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

أمر إحالة المتهمين بخلية القطامية

وقال أمر الإحالة، إنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2024، المتهمون من الأول وحتي السابع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

المتهمون انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها

وتابع أمر الإحالة: أن المتهمين من الثامن وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب.

خلية القطامية النيابة العامة جماعة إرهابية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

علاقات

مصراوى TV

زووم

أخبار المحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

