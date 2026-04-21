لتفريغ التسجيلات قبل وفاته.. دفاع ضياء العوضي يعلن توجهه إلى الإمارات

كتب : محمود الشوربجي

07:51 م 21/04/2026

ضياء العوضي

أعلن المحامي مصطفى صابر دفاع الدكتور الراحل ضياء العوضي، اليوم الثلاثاء، توجهه إلى دولة الإمارات لتفريغ الكاميرات والتسجيلات قبل وفاة العوضي بأحد فنادق دبي.

وقال دفاع ضياء العوضي في بيان: إنه في إطار متابعته للإجراءات القانونية المتعلقة بملف الدكتور ضياء العوضي وما أسفر عنه التقرير الصادر من الطب الشرعي بدوله الإمارات، وتزامنًا مع استكمال التحقيقات التي تستلزم وقوفنا على الحقائق كاملة، سوف أتجه إلى دولة الإمارات لمباشرة إجراءات التحقق الفني وتفريغ التسجيلات المرئية الخاصة بالفترة التي سبقت وفاته من يوم 2026/4/12 إلى يوم 2016/4/19.

وأضاف: نحن نعمل على كشف جميع الحقائق وتوثيقها بشكل قانوني سليم لنضعها أمام جهات التحقيق.

من جانبها كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عن مستجدات وفاة ضياء العوضي في دولة الإمارات، قبل أيام بأحد فنادق مدينة دبي.

وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن القنصلية العامة المصرية في دبي تلقت التقرير الطبي الصادر عن السلطات الإماراتية الخاص بالعوضي، موضحة أنه يؤكد أن الوفاة جاءت طبيعية ولا توجد أي شبهات جنائية وأن الوفاة جاءت بسبب جلطة مفاجئة بالقلب تسببت في الوفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القطاع القنصلي أخطر أسرة المتوفى بما تضمنه التقرير الطبي الصادر عن السلطات الإماراتية، وأن القنصلية العامة المصرية في دبي بصدد إنهاء الإجراءات لنقل الجثمان إلى مصر في أقرب وقت ممكن.

فستان نبيتي وجامبسوت كحلي.. أمينة خليل تخطف الأنظار في فيديو جديد
تراجع إنتاجية بنجر السكر بالفيوم.. والمزارعون: أسعار التوريد لا تغطي تكاليف
"ماتت وسابتني".. صرخة عريس الشرقية المكلوم بعد رحيل عروسه وسط القاعة -صور
بعد وفاته بأزمة قلبية.. أبرز المعلومات عن مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة
إيران ترد على ترامب بشأن دعوته للإفراج عن 8 نساء
مفاجآت عن الطلاق والخلع والنفقة.. نهاد أبو القمصان تكشف خبايا قانون الأحوال الشخصية