قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة بداعش النزهة، في القضية رقم 46 لسنة 2025، جنايات النزهة، لجلسة 5 مايو المقبل للإطلاع.

أمر إحالة المتهمين بقضية خلية داعش النزهة

وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

اتهامات بتمويل الإرهاب

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

ووجه للمتهمين تهم تمويل جماعة إرهابية، بغرض التخطيط لارتكاب جرائم إرهابية.

