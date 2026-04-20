حكاية جريمة تهز زنين .. مندوب يقتل عمه بسبب "بيضة فرخة" والجنايات: سجن مؤبد

كتب : رمضان يونس

01:26 م 20/04/2026 تعديل في 22/04/2026

ابراهيم ضحية جريمة بيضة فرخة ببولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، بمعاقبة مندوب مبيعات بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بقتل "حماه" بسكين داخل منزل العائلة بمنطقة بولاق الدكرور، إثر خلاف نشب بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، وعضوية المستشارين مصطفى محمد عبد اللطيف ومحمد حاتم الشربيني، وسكرتارية خالد شعبان وإيهاب سمير.

خلاف عائلي ينتهي بجريمة قتل

وكانت المحكمة قد عدلت قيد ووصف الجريمة الوارد بأمر الإحالة، من تهمة ضرب أفضى إلى موت بغير نية القتل، إلى جريمة القتل العمد، وذلك بعد الاستماع لطلبات دفاع أسرة المجني عليه، الذي انضم إلى النيابة العامة في المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "عماد. س" تهمة قتل المجني عليه "إبراهيم. ع" عمدًا، دون سبق إصرار أو ترصد، على خلفية خلاف بينهما، وقع في الحادي والعشرين من نوفمبر عام 2025 بدائرة قسم بولاق الدكرور.

طعنة في الرقبة تنهي حياة “حماه” ببولاق الدكرور

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استشاط غضبًا، واستل سلاحًا أبيض "سكين"، ثم اعتدى على المجني عليه بطعنة نافذة في الرقبة، في مشهد أنهى حياته، رغم وجود صلة قرابة بينهما.

كما أشار تقرير الطب الشرعي إلى أن الإصابة الطعنية بالعنق كانت السبب المباشر للوفاة، نتيجة أداة حادة "سكين أو ما شابه"، وأدت إلى نزيف ومضاعفات انتهت بالوفاة، بينما كانت إصابة الرأس سطحية وغير مؤثرة في حدوث الوفاة.

إسرائيل تمنح ترامب "أرفع جوائزها" تقديرًا لدعمه التاريخي لليهود
شئون عربية و دولية

إسرائيل تمنح ترامب "أرفع جوائزها" تقديرًا لدعمه التاريخي لليهود
بعد تصريحات والده.. القصة الكاملة لأزمة زيزو والزمالك وآخر المستجدات
رياضة محلية

بعد تصريحات والده.. القصة الكاملة لأزمة زيزو والزمالك وآخر المستجدات
"شبورة مائية وارتفاع في الحرارة".. تفاصيل حالة الطقس غدًا
أخبار مصر

"شبورة مائية وارتفاع في الحرارة".. تفاصيل حالة الطقس غدًا

"بعد معاناة 28 يومًا".. قصة مقتل سيدة على يد مسن طعنًا وسط الشارع بعزبة
حوادث وقضايا

"بعد معاناة 28 يومًا".. قصة مقتل سيدة على يد مسن طعنًا وسط الشارع بعزبة
أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور
زووم

أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور

أخبار

المزيد

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟