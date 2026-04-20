كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائد سيارة ملاكي بالسماح لشخصين بالجلوس أعلى السيارة أثناء سيرها بمنطقة الشروق بمحافظة القاهرة، ما عرض حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

ضبط سائق عرض حياة مواطنين للخطر على الطريق

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في الفيديو المتداول، دون مراعاة لقواعد المرور أو إجراءات السلامة العامة.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

