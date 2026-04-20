ضبط سائق سمح لشخصين بالجلوس أعلى سيارته أثناء السير في الشروق

كتب : علاء عمران

01:08 م 20/04/2026

سائق يعرّض حياة مواطنين للخطر بالشروق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائد سيارة ملاكي بالسماح لشخصين بالجلوس أعلى السيارة أثناء سيرها بمنطقة الشروق بمحافظة القاهرة، ما عرض حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في الفيديو المتداول، دون مراعاة لقواعد المرور أو إجراءات السلامة العامة.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

تنبيه عاجل لملاك ومستأجري المحلات.. مهلة محدودة قبل تطبيق الغلق والتشميع
