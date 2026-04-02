إعلان

ضبط مقهى مخالف في السويس لاستقباله المواطنين بعد مواعيد الغلق

كتب : مصراوي

05:46 م 02/04/2026

مدير مقهى مخالف في السويس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بالسويس ملابسات مقطع فيديو متداول أظهر استقبال أحد المقاهي المواطنين بالمخالفة لمواعيد الغلق المقررة.

حددت الجهات المختصة موقع المقهى -بدون ترخيص- ويقع في نطاق دائرة قسم شرطة فيصل وضبط المدير المسؤول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود الدولة لفرض الانضباط وتطبيق القانون.

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

