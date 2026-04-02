ضبط مقهى مخالف في السويس لاستقباله المواطنين بعد مواعيد الغلق
كتب : مصراوي
مدير مقهى مخالف في السويس
كشفت الأجهزة الأمنية بالسويس ملابسات مقطع فيديو متداول أظهر استقبال أحد المقاهي المواطنين بالمخالفة لمواعيد الغلق المقررة.
حددت الجهات المختصة موقع المقهى -بدون ترخيص- ويقع في نطاق دائرة قسم شرطة فيصل وضبط المدير المسؤول.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود الدولة لفرض الانضباط وتطبيق القانون.
وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية
الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة
الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح