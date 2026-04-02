كشف كواليس حريق سيارة الفنطاس بأسوان وضبط 10 أطنان وقود مهرب

كتب : علاء عمران

01:06 م 02/04/2026 تعديل في 01:08 م

نجحت الأجهزة الأمنية بأسوان في السيطرة على حريق نشب في سيارتين محملتين بالمواد البترولية داخل قطعة أرض فضاء بدائرة قسم ثان أسوان، بعد انتشار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر الحادث.

وبالفحص والتحريات، تبين أن الحريق اندلع بتاريخ 31 مارس الماضي، بسيارة "فنطاس" أثناء تعبئتها بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران لسيارة "ربع نقل" مجاورة. ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية، بينما احترقت السيارتان بالكامل.

تمكنت الجهات المختصة من ضبط مالك السيارتين، المقيم بدائرة قسم أول أسوان، الذي أقر أن الحريق وقع نتيجة ماس كهربائي أثناء تعبئة سيارة الفنطاس بالمواد البترولية التي جمعها من محطات الوقود تمهيدًا لإعادة بيعها في السوق السوداء، ما تسبب في امتداد النيران للسيارة الأخرى.

وفي سياق جهود مديرية أمن أسوان لمكافحة تجارة المواد البترولية غير المشروعة، شملت الحملات الأمنية مراقبة محطات الوقود ومتابعة القائمين على جمع هذه المواد، وأسفرت عن ضبط أكثر من 10 أطنان من المواد البترولية قبل تهريبها وإعادة بيعها.

كما أكد البيان أن الأجهزة الأمنية واصلت الحملات للحد من الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالمواد البترولية، وضمان سلامة المواطنين ومنع أي مخاطر ناتجة عن تداول هذه المواد بطريقة غير قانونية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لضمان تطبيق القانون على المخالفين وحماية الأمن العام.

أسوان حريق سيارات مواد بترولية ضبطيات سوق سوداء ماس كهربائي مديرية أمن أسوان تهريب مواد بترولية

