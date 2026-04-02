كشف تفاصيل نشاط شبكة إجرامية استغلت 9 أطفال بميادين العاصمة

كتب : علاء عمران

01:57 م 02/04/2026

أطفال التسول

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث في تفكيك شبكة إجرامية منظمة استغلت 9 أطفال في أعمال التسول واستجداء المارة بميادين القاهرة.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 9 متهمين "6 رجال و3 سيدات" بينهم 7 من ذوي السوابق الجنائية، والذين اعترفوا بإجبار الأطفال على بيع السلع بطريقة إلحاحية لجمع مبالغ مالية طائلة يوميًا فوريًا، مستغلين صغر سنهم لإثارة استعطاف المواطنين.

أطفال القاهرة

كشفت التحريات أن المتهمين وزعوا أطفال القاهرة في مناطق حيوية مستغلين براءتهم لجمع التبرعات غير المشروعة، ومن جانب آخر، عثرت القوات على الأحداث في حالة تعرض للخطر بعد سلبهم حقهم في التعليم والحياة الكريمة. علاوة على ذلك، اتخذ الجناة من هؤلاء الصغار "ستارًا" لنشاطهم الإجرامي الذي تسبب في مضايقات واسعة للمواطنين بالشوارع.

عصابة التسول

انهارت عصابة التسول أمام جهات التحقيق واعترف أفرادها تفصيليًا بإجبار الأطفال على العمل القسري، وفي السياق ذاته، اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجناة وباشرت النيابة التحقيق.

شبكة إجرامية استغلال الأطفال عصابة التسول ضبط متهمين وزارة الداخلية

