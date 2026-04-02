واتساب تكشف استهداف مستخدمين عبر تطبيق مزيف لزرع برامج تجسس.. ما القصة؟

كتب : محمود عبدالرحمن

02:01 م 02/04/2026

كشفت شركة واتساب عن تعرض نحو 200 مستخدم لهجمات سيبرانية عبر تطبيق مزيف جرى تصميمه لزرع برمجيات تجسس داخل أجهزتهم، في أحدث واقعة تستغل ثقة المستخدمين في التطبيقات واسعة الانتشار.
واتهمت المنصة شركة SIO الإيطالية، المتخصصة في تطوير برمجيات المراقبة، بالوقوف وراء إنشاء نسخة مزيفة من تطبيق واتساب موجهة لمستخدمي هواتف آيفون، بهدف اختراق الأجهزة وسرقة البيانات، وفقًا لما أورده موقع “تك كرانش”.
رصد استباقي وإجراءات فورية

وأوضحت واتساب أن فريقها الأمني تمكن من رصد المستخدمين المتأثرين بشكل استباقي، مشيرة إلى أن الغالبية تتركز في إيطاليا.
وأكدت أنها قامت بتسجيل خروجهم من التطبيق، مع تحذيرهم من مخاطر استخدام النسخ غير الرسمية، ودعوتهم لحذف التطبيق المزيف وتحميل النسخة الأصلية.



تحركات قانونية مرتقبة



من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الشركة، مارغريتا فرانكلين، أن أولوية الشركة تركزت على حماية المستخدمين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هويات المستهدفين أو طبيعة نشاطهم، سواء كانوا صحفيين أو من نشطاء المجتمع المدني.
كما أعلنت واتساب نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهة المطورة لبرمجيات التجسس.



تاريخ من التطبيقات الخبيثة



تشير تقارير إلى أن شركة SIO سبق أن طورت تطبيقات خبيثة لنظام أندرويد، تضمنت نسخًا مزيفة من واتساب وأدوات دعم فني وهمية، احتوت على برنامج تجسس يُعرف باسم “Spyrtacus”.



أساليب متطورة للاختراق



ويعد استخدام التطبيقات المزيفة أحد أبرز أساليب المراقبة الحديثة، حيث تعتمد بعض الجهات على إرسال روابط تصيد احتيالي للضحايا، في بعض الحالات بالتعاون مع شركات اتصالات، ما يزيد من تعقيد اكتشاف هذه الهجمات.



خلفية سابقة للأزمة



تأتي هذه الواقعة بعد نحو عام من إخطار واتساب قرابة 90 مستخدما بتعرضهم لهجمات تجسس باستخدام أدوات طورتها شركة Paragon Solutions، وهو ما أثار جدلا واسعا في إيطاليا، ودفع الشركة لاحقًا إلى إنهاء تعاونها مع جهات حكومية هناك.

