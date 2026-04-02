بعد تأجيل طرح فيلم "فرقة الموت".. أحمد عز يتصدر تريند "جوجل"

كتب : نوران أسامة

11:57 ص 02/04/2026 تعديل في 11:57 ص

أحمد عز

تصدر اسم الفنان أحمد عز تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد توقف تصوير فيلم "فرقة الموت"، الأمر الذي يؤدي إلى تأجيل طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وعلى جانب آخر، يجهز مخرج العمل أحمد علاء الديب مشروعًا سينمائيًا جديدًا يحمل عنوان "بحر"، من بطولة الفنان عصام عمر والفنانة جيهان الشماشرجي.

أبطال فيلم "فرقة الموت"


ويضم فيلم فرقة الموت نخبة من النجوم، من بينهم منة شلبي، وآسر ياسين، ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، إلى جانب مجموعة من الأسماء البارزة، مع مشاركة خاصة لعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أمينة خليل.

العمل من تأليف صلاح الجهيني، ويُنتظر أن يشكل أحد أبرز الإنتاجات السينمائية المنتظرة فور الانتهاء من تصويره.

أحمد عز ينتظر عرض فيلم seven dogs

وينتظر الفنان أحمد عز عرض فيلمه الجديد seven dogs ، ويشاركه البطولة النجم كريم عبد العزيز، وتم تصوير الفن باستوديوهات الحصن بالمملكة العربية السعودية.


أحمد عز فيلم فرقة الموت

