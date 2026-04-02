كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة فتاة من تعدي أشخاص على والدها.

ونجحت القوات في ضبط المتهمين بارتكاب واقعة مشاجرة بالبحيرة، عقب استخدامهم "عصا خشبية" لإحداث إصابات بالغة بالمجني عليه.

تفاصيل مشاجرة بالبحيرة بسبب الجيرة

أوضحت التحريات الأمنية أنه بتاريخ 27 مارس المنقضي، اندلعت أزمة عنيفة بين طرفين. وعلاوة على ذلك، تبين أن الطرف الأول يضم والد الشاكية، والذي أصيب بكسور وكدمات متفرقة، بينما شمل الطرف الثاني سائقًا وعاملًا وطالبًا، جميعهم مقيمون بدائرة المركز.

في السياق ذاته، كشف الفحص أن خلافات الجيرة هي السبب الرئيسي للواقعة، والتي أسفرت عن تبادل التعدي بالضرب بين الطرفين، مما أسفر عن إصابة اثنين من الطرف الثاني بكدمات وجروح، واستخدام الطرف الثاني "عصا خشبية" لضرب والد الفتاة وإحداث إصابته.

إجراءات حاسمة من وزارة الداخلية

من جانب آخر، تحركت الأجهزة الأمنية فوريًا وتمكنت من ضبط المشكو في حقهم. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب جريمة التعدي نتيجة لتلك الخلافات السابقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة سير التحقيقات.

اقرأ أيضا:

وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح

متضيعش نفسك.. كفاية دم".. رسائل علي عبد الونيس لابنه وزوجته وقيادات تنظيم "حسم"

كيف خططت "حسم" لتفجير معهد الأورام؟.. تفاصيل جديدة من اعترافات عبد الونيس