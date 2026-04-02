إعلان

بالفيديو والصور- عاصفة ترابية تغطي سماء البحيرة وتحجب الرؤية الأفقية

كتب : أحمد نصرة

10:52 ص 02/04/2026 تعديل في 10:57 ص
    عاصفة ترابية على البحيرة
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ضربت عاصفة ترابية قوية، محافظة البحيرة، اليوم الخميس، تسببت في حجب الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والرئيسية، وسط حالة من الطقس غير المستقر.

عاصفة ترابية تضرب المدن وتشل الحركة


وتسببت الرياح المحملة بالأتربة في إثارة الرمال بشكل كثيف، ما أدى إلى صعوبة الرؤية أمام قائدي السيارات خاصة على الطريق الصحراوي والدولي الساحلي، بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح القادمة من المناطق الصحراوية.

الدراسة منتظمة رغم سوء الأحوال الجوية


انتظمت الدراسة اليوم داخل محافظة البحيرة، والتي جاءت ضمن 8 محافظات فقط على مستوى الجمهورية استمرت بها العملية التعليمية، وذلك بالتزامن مع قرار تعطيل الدراسة في 19 محافظة أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية.

إجراءات احترازية وتحذيرات عاجلة


أصدرت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عدة تحذيرات للمواطنين، أبرزها توخي الحذر أثناء القيادة وتقليل الحركة على الطرق، كما جرى غلق بوغازي إدكو ورشيد أمام حركة الصيد نتيجة ارتفاع الأمواج وسوء الأحوال الجوية.

هدوء نسبي بالشوارع بسبب سوء الطقس


أدت العاصفة إلى حالة من الهدوء الحذر في الشوارع، مع لجوء المواطنين للبقاء داخل المنازل، في ظل استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

الأرصاد تحذر من استمرار الأتربة


حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تأثير الرمال المثارة على مناطق شمال الوجه البحري، ومنها البحيرة، مع تدهور مستوى الرؤية الأفقية خلال الساعات المقبلة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
أخبار المحافظات

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
"ظاهرة تُدرس".. الغندور يعلق على تألق ناصر منسي ويكشف مفاجأة رحيله
رياضة محلية

"ظاهرة تُدرس".. الغندور يعلق على تألق ناصر منسي ويكشف مفاجأة رحيله
المرشد الإيراني "مجتبى" أمام خريطة مفاعل ديمونا.. ما القصة؟ (فيديو)
شئون عربية و دولية

المرشد الإيراني "مجتبى" أمام خريطة مفاعل ديمونا.. ما القصة؟ (فيديو)
طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
أخبار المحافظات

طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية ونقله للمستشفى
زووم

عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية ونقله للمستشفى

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق