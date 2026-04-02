ضربت عاصفة ترابية قوية، محافظة البحيرة، اليوم الخميس، تسببت في حجب الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والرئيسية، وسط حالة من الطقس غير المستقر.

عاصفة ترابية تضرب المدن وتشل الحركة



وتسببت الرياح المحملة بالأتربة في إثارة الرمال بشكل كثيف، ما أدى إلى صعوبة الرؤية أمام قائدي السيارات خاصة على الطريق الصحراوي والدولي الساحلي، بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح القادمة من المناطق الصحراوية.

الدراسة منتظمة رغم سوء الأحوال الجوية



انتظمت الدراسة اليوم داخل محافظة البحيرة، والتي جاءت ضمن 8 محافظات فقط على مستوى الجمهورية استمرت بها العملية التعليمية، وذلك بالتزامن مع قرار تعطيل الدراسة في 19 محافظة أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية.

إجراءات احترازية وتحذيرات عاجلة



أصدرت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عدة تحذيرات للمواطنين، أبرزها توخي الحذر أثناء القيادة وتقليل الحركة على الطرق، كما جرى غلق بوغازي إدكو ورشيد أمام حركة الصيد نتيجة ارتفاع الأمواج وسوء الأحوال الجوية.

هدوء نسبي بالشوارع بسبب سوء الطقس



أدت العاصفة إلى حالة من الهدوء الحذر في الشوارع، مع لجوء المواطنين للبقاء داخل المنازل، في ظل استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

الأرصاد تحذر من استمرار الأتربة



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تأثير الرمال المثارة على مناطق شمال الوجه البحري، ومنها البحيرة، مع تدهور مستوى الرؤية الأفقية خلال الساعات المقبلة.