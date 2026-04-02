دفعت الإدارة العامة للمرور، بعدد من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، وذلك عقب ظهور رياح مثيرة للأتربة.

خدمات المرور على الطرق السريعة

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أي معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.

