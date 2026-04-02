ضبطت أجهزة الأمن بالشرقية عامل كافتيريا لاتهامه بتهديد مواطن باستخدام "عصا خشبية" داخل محطة قطار بالشرقية، عقب تداول مقطع فيديو يزعم استخدامه سلاحاً أبيض لتخويف المارة.

وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب جلوس المجني عليه بالكافتيريا دون طلب مشروبات، فقام العامل بتهديده بالعصا المضبوطة بحوزته دون التعدي عليه فعلياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة فوريًا.

محطة قطار

كشفت التحريات الأمنية ملابسات الواقعة التي شهدتها محطة قطار أبو حماد، حيث حددت هوية المتهم الذي يعمل في الكافتيريا التابعة للمحطة ومقيم بدائرة المركز. ومن جانب آخر، أقر المتهم بارتكابه الواقعة مبرراً تصرفه باستياءه من تواجد الشخص الآخر داخل مكان عمله دون طلب أي مشروب، مما دفعه لإشهار العصا في وجهه لإجباره على المغادرة، علاوة على ذلك، أثبت الفحص الفني عدم حيازته لأية أسلحة بيضاء.

الشرقية تضبط

تحركت مديرية أمن الشرقية تضبط مرتكب الواقعة بعد رصد الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، في إطار جهود الوزارة لفرض الانضباط داخل المرافق الحيوية. في السياق ذاته، تم تحريز الأداة المستخدمة وعرض العامل على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

