الدفع بـ 3 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق شقة سكنية في بولاق الدكرور

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية منطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقل رجال الإطفاء لموقع الحريق، وتمت السيطرة عليه، ونتج عنه إصابة شخص ونقل إلى المستشفى.

تفاصيل حريق شقة سكنية في بولاق الدكرور

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

جرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة.

